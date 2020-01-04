المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لـ”سبوتنيك”: العراق أصدر قرارا بتقييد عمل القوات الأميركية بالبلاد بعد مقتل أبو مهدي المهندس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 16:18

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لـ”سبوتنيك”: العراق أصدر قرارا بتقييد عمل القوات الأميركية بالبلاد بعد مقتل أبو مهدي المهندس

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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