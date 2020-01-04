لودريان يشير لتوافق صيني-فرنسي على الحفاظ على سيادة العراق والمنطقة ودعوة إيران لتجنب أي خرق إضافي للاتفاق النووي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 16:18

لودريان يشير لتوافق صيني-فرنسي على الحفاظ على سيادة العراق والمنطقة ودعوة إيران لتجنب أي خرق إضافي للاتفاق النووي (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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