الشهيدان #سليماني و#المهندس في ذاكرة الصور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 14:24
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تشييع شهداء العدوان الأميركي في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف على أن ينقل جثمان الشهيد القائد سليماني إلى إيران
حشود رسمية وشعبية ضخمة تشارك في تشييع شهداء العدوان الأميركي بينهم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
السيد نصرالله يتحدث خلال مراسم تأبين لروح لواء الإسلام العظيم الشهيد القائد سليماني والقائد المهندس ورفاقهم
حزب الله: مراسم التأبين تقام الأحد عند الساعة 14:30 في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس الإيراني خلال تقديم العزاء لعائلة الشهيد اللواء قاسم سليماني: جريمة أميركا هذه لن تنسى أبدا
الشيخ حسن روحاني: إغتيال سليماني سببه انزعاج الأعداء من برامجه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
الشيخ روحاني: أميركا لم تدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة
نائب القائد العام للحرس الثوري: أميركا أوصلت رسالة الى إيران بأن لا يتجاوز حجم ردها سقف الانتقام لاغتيال سليماني
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: من حق إيران الردّ على عملية اغتيال سليماني وردّنا سيكون قويا
عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية أحمد خاتمي: قررنا الثأر لسليماني وردّنا سيكون وفق متطلبات الأمن القومي
"أ ف ب" عن مسؤول عسكري أميركي: التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية
مجلس الأمن الوطني العراقي يؤكد دعمه مواقف رئيس الوزراء باستنكار وإدانة انتهاك سيادة العراق ورفض الاعتداء الأخير
قيادة العمليات المشتركة في العراق: استهداف أبو مهدي المهندس خروج واضح عن مهام القوات الأميركية
الحشد الشعبي العراقي ينفي استهداف موكبه بصواريخ أميركية في قضاء التاجي شمال بغداد
بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان وعدم السفر إلى إيران إلاّ للضرورة
إيران تبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن حول عملية إغتيال اللواء قاسم سليماني
إيران في الرسالة الدولية: نحتفظ بكل حقوقنا بموجب القانون الدولي لإتخاذ الإجراءات الضرورية
سفير إيران لدى الامم المتحدة: إن قتل واشنطن لسليماني يعادل شنّ حرب على إيران والرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري
المندوب السوري في الأمم المتحدة يدين الجريمة العدوانية الاميركية التي أدت لاستشهاد اللواء سليماني وأبو مهدي المهندس
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يجري محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران
وزيرا الخارجية الإيراني والصيني يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية واستشهاد سليماني والمهندس
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: الإدارة الأميركية ستتحمل تبعات الدم الذي سفكته في العراق وسيكون الردّ قاسيا
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: نحن على يقين بأن الدماء الطاهرة التي سفكت ستنتج انتصارا لهذه المقاومة
النائب طوني فرنجية: المنطقة لن تركع ونهج المقاومة سيستمر ولا بد لهذا النهج من الانتصار في النهاية
رئيس حركة الإصلاح والوحدة: إستشهاد قاسم سليماني لن يزيد المقاومين إلاّ قوّة مناعة في مواجهة أعداء الأمة
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ليلى خالد: دونالد ترامب إرتكب خطأ تاريخيا باغتيال سليماني
مكتب الشيخ إبراهيم الزكزكي: مستكبرو العالم ارتكبوا جريمة نكراء باستهداف سليماني والمهندس وهذا العمل سيعزز روح المقاومة
وقفة تأبينية للشهيد القائد قاسم سليماني ورفاقه في مخيم الدهيشة للاّجئين الفلسطينيين قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
أهالي مدينة حلب يقيمون مجلس عزاء للشهيدين سليماني والمهندس في مشهد الامام الحسين (ع) بحضور شعبي ورسمي حاشد
اللجان الشعبية وأهالي نبل والزهراء بريف حلب يقيمون مجلس عزاء مركزيا عن روح الشهيدين سليماني والمهندس
الشهيدان #سليماني و#المهندس في ذاكرة الصور
منذ 32 mins
4 January، 2020
خبر وصورة
الشهيدان سليماني والمهندس في ذاكرة الصور
المصدر:
مواقع
ابو مهدي المهندس
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