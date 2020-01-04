مجلس الأمن الوطني العراقي يدين انتهاك سيادة العراق

مجلسُ الأمنِ الوطني العراقي أكدَ دعمَهُ لموقفِ القائدِ العامّ للقواتِ المسلحة عادل عبد المهدي، بإستنكارِ وادانةِ انتهاكِ سيادةِ العراق، ورفَضَ الإعتداءَ الأخيرَ وما يُمثلُهُ من خروجٍ عن دورِ وشروطِ وجودِ القواتِ الامريكية.

وخلال اجتماعٍ عقدهُ المجلسُ لبحثِ تطوراتِ الأوضاعِ والقضايا الأمنية في البلاد بعدَ الإعتداءِ الذي أدى الى إستشهادِ قائدِ قوةِ القدس اللواء قاسم سليماني ونائبِ رئيسِ هيئةِ الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعددٍ من رفاقهِما، أيَّدَ المجلسُ الدعوةَ التي وجَّهَها عبد المهدي الى مجلسِ النوابِ لعقدِ جلسةٍ استثنائيةٍ من أجلِ تنظيمِ وتوحيدِ الموقفِ الرسمي العراقي، واتخاذِ الإجراءاتِ والقراراتِ اللازمةِ لحفظِ كرامةِ وأمنِ وسيادةِ العراق.

المصدر: قناة المنار