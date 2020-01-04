ا ف ب : الحلف الأطلسي يعلن تعليق مهام التدريب في العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 14:24

ا ف ب : الحلف الأطلسي يعلن تعليق مهام التدريب في العراق

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
أخبار موقع المنار
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