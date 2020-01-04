وزيري خارجية إيران يجري محادثات مع نظيره القطري في طهران

عقدت الجولة الأولى من المحادثات بين وزيري خارجية إيران وقطر في طهران، بينما تُعقد الجولة الثانية من هذه المحادثات على انفراد. الجولة الأولى من المحادثات بين محمد جواد ظريف ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر، عقدت في طهران السبت . وزير خارجية قطر كان قد وصل ظهر إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين، وبعد لقائه ظريف، سيلتقي الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني. وتأتي هذه الزيارة عقب الجريمة الأمريكية بشهادة القائد الحاج قاسم سليماني، قائد فيلق القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد فجر أمس الجمعة.

المصدر: ارنا