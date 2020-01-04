الطقس في لبنان غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة. ومن المتوقع أن تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية بعد الظهر كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، تنحسر الأمطار تدريجا خلال الفترة المسائية. نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1300 متر خلال الليل. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر ومصحوب بكتل هوائية باردة حتى مساء يوم غد الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق.

الأحد: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقع أن تشتد أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الفترة المسائية نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية على ارتفاع 1300 متر خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا مع أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1300 متر، يتحول خلال النهار إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة كما تنشط الرياح و بقاء التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 19 درجة. فوق الجبال من 4 الى 11 درجة. في الداخل من 4 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و60كلم/س .

– الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية