مايكروسوفت تخوض تجربة عمل لمدة 4 أيام في الأسبوع

يعتمد عدد متزايد من الشركات الصغيرة أسبوع عمل لمدة أربعة أيام. الآن تشير نتائج تجربة حديثة في مايكروسوفت (MSFT) إلى أنها قد تنجح حتى بالنسبة للشركات الكبيرة.

قدمت الشركة برنامجًا هذا الصيف في اليابان يسمى “تحدي اختيار الحياة في العمل” ، والذي أغلق مكاتبه كل يوم جمعة في أغسطس (آب) ، ومنح جميع الموظفين يومًا إضافيًا كل أسبوع.

كانت النتائج واعدة، على الرغم من أن الوقت الذي تقضيه في العمل قد انخفض بشكل كبير ، فقد ارتفعت الإنتاجية – تقاس بمبيعات كل موظف – بنسبة تقارب 40 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ، حسبما ذكرت الشركة في بيان الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى تقليل ساعات العمل ، حث المديرون الموظفين على تقليل الوقت الذي يقضونه في الاجتماعات والرد على رسائل البريد الإلكتروني، واقترحوا ألا تستمر الاجتماعات أكثر من 30 دقيقة، وتم تشجيع الموظفين أيضًا على تقليص الاجتماعات تمامًا باستخدام تطبيق المراسلة عبر الإنترنت.

كانت الآثار واسعة النطاق، أكثر من 90 ٪ من موظفي مايكروسوفت البالغ عددهم 2280 في اليابان قالوا في وقت لاحق إنهم تأثروا بالإجراءات الجديدة ، وفقا للشركة. ومن خلال الإغلاق في وقت سابق من كل أسبوع ، كانت الشركة أيضًا قادرة على توفير موارد أخرى ، مثل الكهرباء.

تصارع اليابان منذ فترة طويلة مع ثقافة قاتمة – وفي بعض الحالات – قاتلة. المشكلة حادة للغاية ، بل لقد وضعت البلاد مصطلحًا لها: كاروشي تعني الموت من خلال العمل الزائد من الأمراض الناجمة عن الإجهاد أو الاكتئاب الشديد.

جذبت القضية اهتمامًا دوليًا في عام 2015 ، عندما توفي موظف في شركة الإعلانات اليابانية العملاقة Dentsu في يوم عيد الميلاد. وقال مسؤولو طوكيو في وقت لاحق أن الموظف عمل بكميات زائدة من الوقت الإضافي.

بعد ذلك بعامين ، توفي مراسل في إحدى محطات البث اليابانية بعد أن عمل لساعات طويلة. وقد أدى ذلك إلى بدء الشركات في البحث عن حلول. بدأت بعض الشركات في منح الموظفين مزيدًا من المرونة ، وأطلقت الحكومة حملة تسمى “الجمعة الممتازة” ، والتي تشجع العمال على المغادرة مبكرًا كل يوم جمعة آخر من الشهر.

المصدر: اخبار الان