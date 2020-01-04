موسوي: وزير الخارجية القطري يلتقي ظريف في طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل السبت إلى طهران ويلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف. إثر استشهاد القائد سليماني قائد قوات القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقهما في بغداد فجر أمس، طالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان، جميع الأطراف “بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عموما الدخول في حلقة العنف المفرغة”، وحذرت من “مغبة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر، ودعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة”.

المصدر: ارنا