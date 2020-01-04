الحرائق تقتل نصف مليار حيوان في استراليا

أفاد أكاديميون أن أشهر الحرائق المدمرة في غابات أستراليا تسببت في مقتل ما يقرب من نصف مليار حيوان، وفقًا لدراسة جامعة سيدني. حيث استمر أكثر من 200 حريق في نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في جنوب شرق أستراليا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح.

وأكد أستاذ البيئة بجامعة سيدني كريس ديكمان، إن أكثر من 480 مليون من الثدييات والطيور والزواحف نفقت بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الحرائق المشتعلة في مختلف أنحاء البلاد.. قائلاً: “بعض الأشياء لن تعود أبدا. مثل ما يقرب من نصف مليار حيوان أليف، حيث نفقت الحيوانات إما بسبب النيران الملتهبة أو بسبب الجوع والعطش. ليس من السهل البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة في تلك الظروف”.

فقد احترق أكثر من 10 ملايين فدان من الأراضي، بينما تسبب الطقس الحار والرياح في اندلاع حرائق جديدة بشكل يومي تقريبًا. بالنسبة للإصابات البشرية ، تم تأكيد إصابة اثني عشر شخصًا ، من بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء المتطوعين، في حوادث ارتبطت بالحريق في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاعها قبل بضعة أشهر.

وقد أتت أعمدة النيران على بلدات بأكملها، مما دفع آلاف السكان إلى البحث عن ملاذ على الشواطئ، ووقف الكثيرون في المياه الضحلة هربا من ألسنة اللهب. بينما حثت السلطات السكان على مغادرة عدة بلدات على الساحل الجنوبي الشرقي، محذرة من أن التوقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستزيد من اندلاع الحرائق.

المصدر: روسيا بالعربية