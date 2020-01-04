الخارجية الايرانية: وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يزور طهران اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 10:22

الخارجية الايرانية: وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يزور طهران اليوم

منذ 25 mins 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة