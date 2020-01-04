“مرض غامض” ينتشر في الصين.. والضحايا بالعشرات

تحقق السلطات الصينية في تقارير حول انتشار نوع غامض من الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان وسط البلاد، وقال مسؤولون إن 44 شخصا أصيبوا بالعدوى حتى الآن مع تصنيف 11 حالة منهم بأنها “خطرة”.

ودفع انتشار هذا النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي سنغافورة وهونج كونج لإخضاع القادمين من ووهان لفحص طبي مشدد.

يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يكون هذا المرض مرتبطا بعودة انتشار متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس)، أو بأعراض قاتلة لمرض تنفسي آخر.

وفتكت حمى السارس القاتلة، التي لها نفس أعراض الإنفلونزا، بحوالي 700 شخص في الفترة من 2002 إلى 2003 بعد ظهورها للمرة الأولى في الصين.

وقالت الشرطة في مدينة ووهان إن ثمانية أشخاص خضعوا للتحقيق “لنشر و تداول معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت دون التحقق منها.”

وقالت مفوضية الصحة في المدينة الصينية الكبرى إنها فتحت تحقيقا الجمعة في انتشار العدوى التي أصابت العشرات، وأضافت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التحقيقات توصلت إلى أن أعراض المرض ليست مثل الإنفلونزا العادية، ولا إنفلونزا الطيور، كما أنها ليست مشابهة لأعراض أمراض الجهاز التنفسي التقليدية، لكن البيان لم يذكر السارس في هذه القائمة.

وأكد البيان أن حالات لانتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لم تظهر، لكن مجموعة من المصابين كانوا يعملون في سوق للمأكولات البحرية، مما دعا السلطات إلى تطهير المنطقة بأكملها.

المصدر: بي بي سي