من يقود العالم بالعلم؟

وفقا لبيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، فقد تم نشر أكثر من 2.5 مليون مقالة علمية حول العالم عام 2018.

ويعتبر هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالعقد الماضي الذي سجل نشر 1.7 مليون مقالة علمية. فقد نما إنتاج البحث العلمي حوالي 4% سنويا على مدى السنوات العشر الماضية.

وكانت الصين هي البلد الذي سجل أعلى نسبة نمو على هذا الصعيد، فقد حلت في المرتبة الأولى عالميا بأكثر من نصف مليون مقالة علمية عن العام 2018 فقط.

أتت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحوالي 422 ألف بحث علمي، كما حلت روسيا في المرتبة السابعة عالميا متفوقة على دول أوروبية كإيطاليا في هذا المجال.

المصدر: سبوتنك