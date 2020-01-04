الجيش العراقي ينفي وجود غارة جوية استهدفت رتلا طبيا تابعا للحشد الشعبي شمال بغداد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 10:22

الجيش العراقي ينفي وجود غارة جوية استهدفت رتلا طبيا تابعا للحشد الشعبي شمال بغداد (سبوتنيك)

منذ 58 mins 4 January، 2020
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