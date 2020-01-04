التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب طبقة من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 10:20

التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب طبقة من الجليد

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة