التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب طبقة من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 10:20
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تشييع شهداء العدوان الأميركي في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف على أن ينقل جثمان الشهيد القائد سليماني إلى إيران
الامام الخامنئي: انتقام قاس سيواجهه المجرمون الذين تلوثت أيديهم بدم الشهيد سليماني وبقية الشهداء
الامام الخامنئي: ليعلم الاصدقاء والاعداء أن خط المقاومة سيتواصل والنصر الحاسم سيكون حليفه
الإمام الخامنئي ينشر على انستاغرام صورة مع اللواء الشهيد قاسم سليماني مع تعليق: الانتقام الساحق بانتظار منفذي الجريمة
الإمام السيد علي الخامنئي يزور منزل القائد الشهيد اللواء قاسم سليماني ويقدم التعازي والتبريكات بشهادته لعائلته
السيد نصرالله يتحدث خلال مراسم تأبين لروح لواء الإسلام العظيم الشهيد القائد سليماني والقائد المهندس ورفاقهم
حزب الله: مراسم التأبين تقام الأحد عند الساعة 14:30 في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس الإيراني خلال تقديم العزاء لعائلة الشهيد اللواء قاسم سليماني: جريمة أميركا هذه لن تنسى أبدا
الشيخ حسن روحاني: إغتيال سليماني سببه انزعاج الأعداء من برامجه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
الشيخ روحاني: أميركا لم تدرك الخطأ الذي ارتكبته لكنها ستدرك أبعاده خلال السنوات المقبلة
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الرد على الجريمة سيشمل المنطقة بأسرها وسيكون ثقيلاً ومؤلماً
محمد جواد ظريف: السفارة السويسرية في طهران سلمتنا رسالة صبيانية من الإدارة الأميركية بعد الاغتيال وقد أجبنا عليها بحزم
ترامب: الجيش الأميركي قتل سليماني بتوجيهات مني و"هو كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أميركيين"
وسائل إعلام عراقية: البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لبحث العدوان الأميركي في مطار بغداد الدولي
الحشد الشعبي العراقي ينفي استهداف موكبه بصورايخ أميركية في قضاء التاجي شمال بغداد
آية الله الشيخ عيسى قاسم: الأمة تجد في شهدائها العظام من أهل الطريق الطويل في الجهاد مدرسة تلهمها روح التضحية
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية: الجريمة الأميركية جاءت بعد الفشل الكبير للمشاريع التكفيرية
بومبيو يقدم الشكر لولي العهد السعودي على "دعم السعودية الراسخ وإقرارها بتهديدات فيلق القدس العدوانية"
إيران تبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن حول عملية إغتيال اللواء قاسم سليماني
إيران في الرسالة الدولية: نحتفظ بكل حقوقنا بموجب القانون الدولي لإتخاذ الإجراءات الضرورية
سفير إيران لدى الامم المتحدة: إن قتل واشنطن لسليماني يعادل شنّ حرب على إيران والرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري
الخارجية الإيرانية: وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يزور طهران اليوم
التحكم المروري : طريق ضهر البيدر سالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل وطريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب طبقة من الجليد
منذ 1 ساعة
4 January، 2020
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