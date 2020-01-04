تواصل الاستعدادات لتشييع جثامين القائدين الشهيدين ورفقاهما في بغداد صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 4 2020 - 08:10

تواصل الاستعدادات لتشييع جثامين القائدين الشهيدين ورفقاهما في بغداد صباح اليوم

منذ 40 mins 4 January، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة