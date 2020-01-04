طرقات منطقة جبل الريحان جنوب لبنان سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل بسبب تساقط الثلوج – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 08:10

طرقات منطقة جبل الريحان جنوب لبنان سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل بسبب تساقط الثلوج

منذ 50 mins 4 January، 2020
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