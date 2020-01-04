ظريف: لإيران الحق القانوني في الرد على اغتيال سليماني

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشروع في عدد من الإجراءات، لملاحقة الولايات المتحدة الاميركية قانونيا على خلفية اغتيالها الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني.

وقال ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني إن “الولايات المتحدة بعثت لطهران رسالة وقحة عبر السفير السويسري”، وأكد أن “إيران قدمت ردا حاسما عليها بشكل مكتوب”.

واشار ظريف الى أن “واشنطن بعملية اغتيال سليماني ارتكبت خطأ استراتيجيا”، وأكد أن “لدى إيران الحق القانوني في الرد على اغتيال سليماني”، واضاف أنه “سيكون في الزمان المناسب وبالشكل الذي نراه أفضل”.

واوضح ظريف ان “الابتزازات الأمريكية لن تؤثر علينا، وسنرد على الولايات المتحدة في الزمان المناسب وبالشكل الذي نراه أفضل”.

وتحدث عن البدء في عدد من الإجراءات لملاحقة الولايات المتحدة قانونيا، مشيرا إلى أنه خاطب الأمين العام للأمم المتحدة وتم إعداد رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

المصدر: روسيا اليوم