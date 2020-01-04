غارة اميركية تستهدف رتلا لطبابة الحشد الشعبي شمال بغداد

استهدفت غارة جوية اميركية فجر السبت رتلا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما افاد التلفزيون العراقي.

وكانت وسائل اعلام عراقية قد قالت في وقت سابق إن “غارة اميركية استهدفت سيارات يتواجد فيها شخصيات وقيادات عراقية شمال بغداد”.

وكان التلفزيون العراقي قد قال إنه “تم استهداف آليات تضم قادة في الحشد الشعبي في التاجي شمال بغداد”، كما تحدث عن “حصول ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد”.

بينما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر عراقي قوله “استشهد 6 أشخاص جراء ضربات جوية استهدفت قافلة للحشد الشعبي شمال بغداد”.

وتأتي هذه التطورات بعد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس في الحرس الثوري الحاج قاسم سليماني فجر الجمعة بقصف صاروخي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: قناة المنار + موقع الميادين