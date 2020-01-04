التلفزيون العراقي: الغارة الجوية الاميركية استهدفت رتلا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 02:36

التلفزيون العراقي: الغارة الجوية الاميركية استهدفت رتلا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي

منذ 23 mins 4 January، 2020
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