التلفزيون العراقي يتحدث عن ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 02:36
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الامام الخامنئي: انتقام قاس سيواجهه المجرمون الذين تلوثت ايدهم بدم الشهيد سليماني وبقية الشهداء
الامام الخامنئي: ليعلم الاصدقاء والاعداء أن خط المقاومة سيتواصل والنصر الحاسم سيكون حليفه
الإمام الخامنئي ينشر على انستاغرام صورة مع اللواء الشهيد قاسم سليماني مع تعليق: الانتقام الساحق بانتظار منفذي الجريمة
الإمام السيد علي الخامنئي يزور منزل القائد الشهيد اللواء قاسم سليماني ويقدم التعازي والتبريكات بشهادته لعائلته
تشييع شهداء العدوان الأميركي السبت في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف على أن ينقل جثمان الشهيد القائد سليماني إلى إيران
السيد نصرالله يتحدث خلال مراسم تأبين لروح لواء الإسلام العظيم الشهيد القائد سليماني والقائد المهندس ورفاقهم
حزب الله: مراسم التأبين تقام الأحد عند الساعة 14:30 في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: جريمة أميركا أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه في غربي آسيا وسيكون وبالاً عليها
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الرد على الجريمة سيشمل المنطقة بأسرها وسيكون ثقيلاً ومؤلماً
محمد جواد ظريف: السفارة السويسرية في طهران سلمتنا رسالة صبيانية من الإدارة الأميركية بعد الاغتيال وقد أجبنا عليها بحزم
ترامب: الجيش الأميركي قتل سليماني بتوجيهات مني و"هو كان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أميركيين"
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس
السيد نصر الله معزيا بالقائد سليماني: أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة
السيد نصر الله: نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات
السيد نصر الله: ستتعاظم انتصارات محور المقاومة كما كبرت بحضور القائد سليماني الدائم
السيد نصر الله يبارك للشعب العراقي والمرجعية والحشد الشعبي استشهاد القائد العزيز الحاج أبو مهدي المهندس وثلة من إخوانه
السيد نصرالله: الشعب العراقي العزيز لن يسمح أن تذهب دماء هذين القائدين العظيمين هدراً وسيثبت وفاءه ويواصل المسير
الرئيس بري للشيخ روحاني: نفتقده إبناً وفياً للثورة الإسلامية وقائداً طليعياً في مقاومة الاحتلال
النائب حردان: الجريمة تعكس ضيق أعداء المقاومة ودم الشهادة سينتصر على العدوان
الرئيس الأسد مبرقاً للامام الخامنئي: واثقون من أن الجريمة ستزيد محور المقاومة عزماً على مواجهة سياسة أميركا التخريبية
السيد الحوثي: نقف إلى جانب أحرار أمتنا ضد الإجرام الأميركي والإسرائيلي مع محور المقاومة الذي أزعج العدو بشدة
بيان للجيش العراقي: استهداف المهندس خروج واضح عن مهام القوات الاميركية المحددة
وسائل إعلام عراقية: البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لبحث العدوان الأميركي في مطار بغداد الدولي
المرجع الشيخ بشير النجفي: نستنكر أشد الاستنكار الاعتداء على أراضي العراق ونعزي باستشهاد بطلين دافعا عن المقدسات
آية الله الشيخ عيسى قاسم: الأمة تجد في شهدائها العظام من أهل الطريق الطويل في الجهاد مدرسة تلهمها روح التضحية
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية: الجريمة الأميركية جاءت بعد الفشل الكبير للمشاريع التكفيرية
زعيم الحركة الإسلامية في باكستان السيد ساجد النقوي: على أميركا و"إسرائيل" تحمل تبعات العدوان الغاشم الذي تجاوز كل الحدود
وزارة الدفاع الروسية: اغتيال الجنرال قاسم سليماني يمثل خطوة قصيرة النظر من قبل الولايات المتحدة
بومبيو يقدم الشكر لولي العهد السعودي على "دعم السعودية الراسخ وإقرارها بتهديدات فيلق القدس العدوانية"
التلفزيون العراقي : أنباء عن إستهداف آليات تضم قادة في الحشد الشعبي في التاجي شمال بغداد
رويترز نقلاً عن مصدر عسكري عراقي : إستشهاد 6 أشخاص جراء ضربات جوية إستهدفت قافلة للحشد الشعبي شمال بغداد .
إيران تبعث برسالة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن حول عملية إغتيال اللواء قاسم سليماني .
إيران في الرسالة الدولية : نحتفظ بكل حقوقنا بموجب القانون الدولي لإتخاذ الإجراءات الضرورية
إيران في الرسالة الدولية : نحتفظ بالحق الخاص في ممارسة الحق الأصيل في الدفاع عن النفس
سفير إيران لدى الامم المتحدة: إن قتل واشنطن لسليماني يعادل شنّ حرب على إيران
التلفزيون العراقي يتحدث عن ضربة جوية ثانية ضد أهداف للحشد الشعبي في بغداد
منذ 38 mins
4 January، 2020
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