ايران تبعث برسالة للامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن بشأن عملية اغتيال سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 02:36

ايران تبعث برسالة للامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن بشأن عملية اغتيال سليماني

منذ 44 mins 4 January، 2020
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