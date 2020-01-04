حفتر: نعلن التعبئة الشاملة بمواجهة “مستعمر غاشم”

أعلن “القائد العام للقوات المُسلحة الليبية” المشير خليفة حفتر عن “المواجهة والتحدي ورصد الصفوف ونبذ الخلافات، معلنا الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة بمواجهة الغزو التركي”.

وقال حفتر في كلمة إلى الشعب الليبي بخصوص قرار تركيا التدخل في ليبيا “نعلن المواجهة والتحدي ورصد الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بينا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة”، وأضاف “المعركة اليوم لم تعد لتحرير العاصمة بل لتصبح حربا ظروسا في مواجهة مستعمر غاشم” .

وتابع حفتر “طلائع قواتكم المسلحة تتقدم بشجاعة وثبات لتدق أوكارهم في قلب العاصمة وهم يختبئون مرتعدين”، واضاف “أيها الليبيون لن يعد تحرير طرابلس محل شك لدى الشعب الليبي وقواته والعالم”، واعتبر أنه “لا حاضر ولا مستقبل لليبيا إلا بانتصار الجيش الوطني انتصاراً صاعقاً على الإرهاب” .

المصدر: سبوتنيك