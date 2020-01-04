التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي على طريق التاجي شمال بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2020 - 02:36

التلفزيون العراقي: غارة جوية اميركية استهدفت احدى شخصيات الحشد الشعبي على طريق التاجي شمال بغداد

منذ 1 ساعة 4 January، 2020
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