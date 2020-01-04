ترامب: لا نسعى لتغيير “السلطة” في إيران واتخذنا هذه “الإجراءات” ليس لبدء الحرب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “الولايات المتحدة الاميركية لا تسعى إلى تغيير السلطة في إيران”، بحسب تعبيره.

وزعم ترامب الجمعة ان “عدوان إيران في المنطقة يزعزع استقرار المنطقة وجيرانها ويجب أن يتوقف فورا”، على حد قوله.

وادعى ترامب أن الولايات المتحدة من خلال اغتيال الشهيد الجنرال قاسم سليماني “لا تحاول بدء الحرب بل وقفها”، وتابع “نحن اتخذنا هذه الإجراءات ليس لبدء الحرب “، بحسب زعمه.

واضاف ترامب “إذا تعرض الأميركيون لخطر في مكان ما، فقد حددنا جميع الأهداف بالكامل، وأنا مستعد لاتخاذ أي إجراءات ضرورية وهذا ينطبق بشكل خاص على إيران”، على حد قوله.

المصدر: سبوتنيك