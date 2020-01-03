مراسيم تشييع الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما

يشهد العراق يوم السبت مراسم تشييع جثامين القادة الشهداء الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني مع كوكبة من رفاقهم.

وقال إعلام الحشد الشعبي إن مراسم التشييع ستتم وفق البرنامج الآتي:

1. التبرك بزيارة الإمامين الكاظمين(ع) س ٨ صباحا.

2. التشييع الرسمي بحضور القادة و المسؤولين والسفراء و القوات المسلحة في المنطقة الخضراء س ١٠ صباحا.

3. التشييع الشعبي الكبير بمشاركة الجماهير من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية س ١١ صباحا.

4. التوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة و التبرك بزيارة الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام.

5. التوجه إلى مدينة النجف الأشرف حيث رقود الأجساد الطاهرة بجوار مرقد الامام علي عليه السلام.

ودعا اعلام الحشد “جميع العراقيين إلى المشاركة في توديع المجاهدين من قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي”.

المصدر: بريد الموقع