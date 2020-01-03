“الجبهة الديمقراطية” استنكرت اغتيال الشهيد سليماني: لدحر المشروع الأميركي الصهيوني

استنكرت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما، التي ارتكبتها الإدارة الأميركية برئاسة عدو الشعوب دونالد ترامب. وتقدمت “بتعازيها للامام السيد علي الخامنئي لارتقاء الشهداء”.

واكدت الجبهة في بيان لها “رافع شعار المقاومة بكل أشكالها والتمسك بضرورة استنهاض كافة القوى من أجل دحر المشروع الأميركي – الصهيوني وتحقيق الإنتصار المبين وتحرير فلسطين من براثن الإحتلال، وتحرير منطقتنا من هيمنة الإمبريالية الأميركية وسطوتها ونهبها لثروات شعوبنا، وإغلاق الطريق أمامها نحو التقدم والتنمية والإزدهار والتنعم بالإستقلال والحرية”.

كمت نعت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهداء الذين اغتالتهم يد الإرهاب الأميركي في عملية غادرة وجبانة في العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت الكتائب أن “هذه الجريمة النكراء، وإن شكلت خسارة كبيرة للمقاومة الفلسطينية والعربية والاسلامية ولجميع الاحرار في العالم، فإن منطق المقاومة سيبقى خياراً أساسياً في مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني”، وتابعت “هذه الجريمة لن تزيدنا الا اصرارا على السير في ذات الطريق الذي سار عليه كل الشهداء والشرفاء الأحرار”.

المصدر: بريد الموقع