الشيخ الخطيب استنكر اغتيال سليماني والمهندس: الادارة الاميركية ارتكبت حماقة كبرى

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب بشدة جريمة اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابي مهدي المهندس ورفاقهما الذين نحتسبهم شهداء عند ربهم يرزقون.

وقال الشيخ الخطيب “هذه العملية الارهابية التي انتهكت سيادة العراق واستهدفت محور المقاومة في اغتيال قادته لن تثني هذا المحور عن المضي في جهاده ونضاله ضد المشروع الصهيو اميركي”، ورأى ان “الادارة الاميركية ارتكبت حماقة كبرى تتحمل مسؤولية تداعياتها على المنطقة ومصالحها في العالم”، وتابع “هي اثبتت ان وجودها في العراق احتلال لبلد شقيق ومصيره الاندحار مهزوما عن ارض العراق”.

المصدر: بريد الموقع