المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: استدعينا السفير السويسري في #طهران وسلمناه ردنا على الرسالة الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 19:44

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: استدعينا السفير السويسري في #طهران وسلمناه ردنا على الرسالة الأمريكية

منذ 22 mins 3 January، 2020
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