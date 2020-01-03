مجلس الأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا لبحث آخر المستجدات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 19:44

مجلس الأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا لبحث آخر المستجدات

منذ 1 ساعة 3 January، 2020
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