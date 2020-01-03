المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن اختلاط دماء القادة الإيرانيين والعراقيين بهذا المسار يرمز إلى الرابطة غير القابلة للكسر بين الشعبين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 17:50

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إن اختلاط دماء القادة الإيرانيين والعراقيين بهذا المسار يرمز إلى الرابطة غير القابلة للكسر بين الشعبين

منذ 20 mins 3 January، 2020
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