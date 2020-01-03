المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لتعلم أميركا أنها ارتكبت أكبر الأخطاء في غرب آسيا ولن تفلت بسهولة من تبعات هذا الخطأ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2020 - 17:50

المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: لتعلم أميركا أنها ارتكبت أكبر الأخطاء في غرب آسيا ولن تفلت بسهولة من تبعات هذا الخطأ

منذ 30 mins 3 January، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة