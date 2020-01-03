بيان هام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 17:50
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الامام الخامنئي: انتقام قاس سيواجهه المجرمون الذين تلوثت ايدهم بدم الشهيد سليماني وبقية الشهداء
الامام الخامنئي: ليعلم الاصدقاء والاعداء أن خط المقاومة سيتواصل والنصر الحاسم سيكون حليفه
الامام الخامنئي: الشهيد سليماني رمز دولي للمقاومة وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه
السيد نصرالله يتحدث الأحد خلال مراسم تأبين لروح لواء الإسلام العظيم الشهيد القائد سليماني والقائد المهندس ورفاقهم
حزب الله: مراسم التأبين تقام عند الساعة 14:30 في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: جريمة أميركا أكبر خطأ استراتيجي ترتكبه وسيكون وبالاً عليها
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الرد على الجريمة سيشمل المنطقة بأسرها وسيكون ثقيلاً ومؤلماً
وزارة الحرب الأميركية: ترامب صادق على عملية استهداف اللواء قاسم سليماني بواسطة طائرات بدون طيار
وزير الدفاع الايراني: سننتقم لدم الشهيد سليماني من جميع الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة
رئيس الوزراء العراقي: على البرلمان اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته
الخارجية الروسية تعرب عن خالص التعازي لايران باستشهاد القائد سليماني
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس
السيد نصر الله معزيا بالقائد سليماني: أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة
السيد نصر الله: نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات
السيد نصر الله: القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين
السيد نصر الله: ستتعاظم انتصارات محور المقاومة كما كبرت بحضور القائد سليماني الدائم
السيد نصر الله: القتلة الأميركيون لن يستطيعوا أن يحققوا أيا من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه
السيد نصر الله: ستتحقق أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه المقاومين
السيد نصر الله: المجد وعلو الدرجات للقائد العظيم الشهيد سليماني وللقائد الكبير الشهيد المهندس
الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية معزياً باستشهاد اللواء سليماني
الرئيس بري للإمام الخامنئي: إننا في مقام رحيل واحد ممن حازوا الحسنيين النصر والشهادة
الرئيس بري للشيخ روحاني: نفتقده إبناً وفياً للثورة الإسلامية وقائداً طليعياً في مقاومة الاحتلال
الرئيس الأسد مبرقاً للامام الخامنئي: واثقون من أن الجريمة ستزيد محور المقاومة عزماً على مواجهة سياسة أميركا التخريبية
السيد الحوثي: نقف إلى جانب أحرار أمتنا ضد الإجرام الأميركي والإسرائيلي مع محور المقاومة الذي أزعج العدو بشدة
وزير الإعلام اليمني: لا خطوط حمراء على الرد ودماء الشهداء ستوحد جهود المقاومة في كل الاتجاهات ضد أميركا و"إسرائيل"
بيان للجيش العراقي: استهداف المهندس خروج واضح عن مهام القوات الاميركية المحددة
كتلة دولة القانون: الجريمة الأميركية تستدعي من مجلس النواب العراقي موقفاً واضحاً إزاء تجاوز سيادة العراق
المرجع الشيخ بشير النجفي: نستنكر أشد الاستنكار الاعتداء على أراضي العراق ونعزي باستشهاد بطلين دافعا عن المقدسات
زعيم الحركة الإسلامية في باكستان السيد ساجد النقوي: على أميركا و"إسرائيل" تحمل تبعات العدوان الغاشم الذي تجاوز كل الحدود
وزارة الدفاع الروسية: اغتيال الجنرال قاسم سليماني يمثل خطوة قصيرة النظر من قبل الولايات المتحدة
بيان هام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل
منذ 44 mins
3 January، 2020
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