الرئيس الاسد للرئيس روحاني: اعرب باسمي وباسم الشعب العربي السوري عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الصديق وعن خالص عزائنا ومواساتنا لأسر الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 17:50

الرئيس الاسد للرئيس روحاني: اعرب باسمي وباسم الشعب العربي السوري عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الصديق وعن خالص عزائنا ومواساتنا لأسر الشهداء

منذ 44 mins 3 January، 2020
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