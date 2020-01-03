مصر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في العراق وتدعو لتفادي أي تصعيد جديد 

أعربت مصر عن قلقها إزاء التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، ودعت لـ”احتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد”، وذلك عقب استشهاد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في اعتداء جوي أميركي في بغداد فجر الجمعة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، “بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد”، بحسب الخارجية. وأضافت الخارجية المصرية أنها ترى “أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية