الرئيس عون أبرق للرئيس روحاني معزياً ويدين اغتيال سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 15:54

الرئيس عون أبرق للرئيس روحاني معزياً ويدين اغتيال سليماني

منذ 41 mins 3 January، 2020
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