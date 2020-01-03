وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن استعداد واشنطن للرد الايراني المحتمل على مقتل سليماني (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 15:54

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعلن استعداد واشنطن للرد الايراني المحتمل على مقتل سليماني (سبوتنيك)

منذ 57 mins 3 January، 2020
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