الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية معزياً باستشهاد اللواء سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 13:48

الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية معزياً باستشهاد اللواء سليماني

منذ 16 mins 3 January، 2020
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