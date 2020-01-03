الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية معزياً باستشهاد اللواء سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 13:48
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السيد نصرالله يتحدث الأحد خلال مراسم تأبين لروح لواء الإسلام العظيم الشهيد القائد سليماني والقائد المهندس ورفاقهم
حزب الله: مراسم التأبين تقام عند الساعة 14:30 في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
الامام الخامنئي: انتقام قاس سيواجهه المجرمون الذين تلوثت ايدهم بدم الشهيد سليماني وبقية الشهداء
الامام الخامنئي:على الاصدقاء والاعداء ان يعلموا ان خط المقاومة سيتواصل والنصر الحاسم سيكون حليفه
الامام الخامنئي: الشهيد سليماني رمز دولي للمقاومة وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه
الامام الخامنئي:الشعب الايراني سيخلد اسم الشهيد سليماني والذين استشهدوا معه لاسيما ابو مهدي المهندس
الامام الخامنئي: الشهيد قاسم سليماني قضى عمره في الساحات يقاتل شياطين واشرار العالم
الامام الخامنئي يعلن الحداد في ايران 3 ايام على استشهاد الحاج قاسم سليماني
البنتاغون الامريكي يقر بمسؤوليته عن جريمة اغتيال اللواء سليماني وابو مهدي المهندس في بغداد
البنتاغون: الرئيس الامريكي صادق على عملية استهداف اللواء قاسم سليماني بواسطة طائرات بدون طيار
التلفزيون العراقي: استشهاد مدير علاقات الحشد الشعبي محمد رضا الجابري وعدد من ضيوفه بمحيط مطار بغداد
وزير الدفاع الايراني: سننتقم لدم الشهيد سليماني من جميع الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة
المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني يعقد اجتماعا طارئا برئاسة الامام الخامنئي لدراسة الرد على الجريمة الاميركية
الامام السيد علي الخامنئي يعزي باستشهاد اللواء قاسم سليماني
ظريف: الولايات المتحدة تتحمل تداعيات مغامرتها باغتيال اللواء قاسم سليماني
ممثل الامام الخامنئي في الحرس الثوري الاسلامي: قوة القدس ستقف في الميدان اقوى مما كانت عليه
ممثل الامام الخامنئي في الحرس الثوري الاسلامي: سننتقم لدم اللواء سليماني ومرافقيه المجاهدين
اجتماع طارىء لظريف ومساعديه وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية لبحث الاعتداء الاميركي
رئيس وزراء العراق: على البرلمان اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته
الخارجية الروسية تعرب عن خالص التعازي لايران باستشهاد القائد سليماني
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعزي باستشهاد القائد سليماني والحاج أبو مهدي المهندس
السيد نصر الله معزيا بالقائد سليماني: أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة
السيد نصر الله: نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات
السيد نصر الله: القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين
السيد نصر الله: ستتعاظم انتصارات محور المقاومة كما كبرت بحضور القائد سليماني الدائم
السيد نصر الله: القتلة الأميركيون لن يستطيعوا أن يحققوا أيا من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه
السيد نصر الله: ستتحقق أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه وعلى أيدي اخوانه وأبنائه المقاومين
السيد نصر الله: المجد وعلو الدرجات للقائد العظيم الشهيد سليماني وللقائد الكبير الشهيد المهندس
الرئيس بري يبرق إلى الإمام الخامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية معزياً باستشهاد اللواء سليماني
منذ 16 mins
3 January، 2020
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