الامام الخامنئي يعين العميد قاآني خلفاً لسليماني

عيّن الامام السيد علي الخامنئي الجمعة العميد اسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، وذلك عقب استشهاد الجنرال قاسم سليماني بعدوان اميركي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد. وورد في برقية وجهها السيد الخامنئي بهذه المناسبة إنه “اثر استشهاد القائد المفخرة الحاج قاسم سليماني رضوان الله علیه أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية الى القائد العميد اسماعيل قآني الذي يٌعد من أبرز قادة الحرس الثوري في مرحلة الدفاع المقدس (حرب السنوات الثمانية التي شنّها النظام العراقي السابق على ايران في الثمانينات) وكان الى جانب القائد الشهيد في المنطقة”.

واضاف الامام الخامنئي أن “الخطط هي ذاتها المعتمدة في عهد الشهيد سليماني”، داعياً جميع الكوادر في هذه القوة الى التعاون مع القائد قآني.

المصدر: وكالة أنباء فارس