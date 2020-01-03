اميل اميل لحود : لولا سليماني والحشد والجيش السوري والمقاومة لكان البغدادي وأشباهه يحكمون المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 11:38

اميل اميل لحود : لولا سليماني والحشد والجيش السوري والمقاومة لكان البغدادي وأشباهه يحكمون المنطقة

منذ 5 mins 3 January، 2020
أخبار موقع المنار

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