خطيب جمعة طهران: قتل سليماني والمهندس جريمة ستمهد الارضية لاخراج القوات الاميركية من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 11:38

خطيب جمعة طهران: قتل سليماني والمهندس جريمة ستمهد الارضية لاخراج القوات الاميركية من العراق

منذ 15 mins 3 January، 2020
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