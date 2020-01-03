السفارة الايرانية في بيروت تعلن عن تقبل التعازي بالشهداء يومي الجمعة والسبت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 11:38

السفارة الايرانية في بيروت تعلن عن تقبل التعازي بالشهداء يومي الجمعة والسبت

منذ 22 mins 3 January، 2020
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