بايدن: الرئيس ترامب مدين بتفسير للشعب الأميركي حول استراتيجيته للحفاظ على أمنه واستقراره بعد هذه الضربة وقد نكون على شفير نزاع واسع في الشرق الأوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 11:38

بايدن: الرئيس ترامب مدين بتفسير للشعب الأميركي حول استراتيجيته للحفاظ على أمنه واستقراره بعد هذه الضربة وقد نكون على شفير نزاع واسع في الشرق الأوسط (سبوتنيك)

منذ 23 mins 3 January، 2020
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