كتائب القسام: دماء القائد سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 11:36

كتائب القسام: دماء القائد سليماني ستكون لعنة على القتلة وعلى الاحتلال

منذ 23 mins 3 January، 2020
أخبار موقع المنار

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