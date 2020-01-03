الأركان الايرانية: انتقام قاس ينتظر منفذي اغتيال الفريق سليماني

اكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار مصدري أوامر ومنفذي الجريمة الاميركية باغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

واصدرت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الجمعة، بيانا اعربت فيه عن أسمى آيات التبريكات والتعازي باستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في الهجوم الاميركي الارهابي في بغداد.

واكد البيان ان القائد الإسلامي البطل اللواء قاسم سليماني اضطلع بدور مهم وفريد في محاربة الجماعات الإرهابية والتكفيرية العميلة للنظام الأميركي الاجرامي والدفاع عن كيان الإسلام.

واضاف بيان الاركان الايرانية ان الامة الاسلامية ومن بينها الشعب العراقي كان شاهدا على تضحيات هذا الشهيد الشامخ الى جانب الشعب العراقي المجاهد والحشد الشعبي البطل في مواجهة الارهابيين التكفيرييين، ومرارًا وتكرارًا اختلطت دماء الشباب الإيراني والعراقي الغيارى في الدفاع عن الاسلام العزيز.

واكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية تجديدها البيعة للاهداف السامية للامام الخميني الراحل (رض) والامام الخامنئي ، وستوجه صفعة قوية اخرى الى الاستكبار العالمي بزعامة اميركا المجرمة وجرثومة الفساد الكيان الصهيوني الشرير.

وأكد البيان كذلك ، ان انتقاما قاسيا ينتظر مصدري اوامر ومنفذي جريمة اغتيال الفريق سليماني، يجعلهم يندمون على جريمتهم النكراء.

المصدر: وكالة فارس