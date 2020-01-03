حركة حماس: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 09:14
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استشهاد قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الحاج ابو مهدي المهندس
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الامام الخامنئي: الشهيد قاسم سليماني قضى عمره في الساحات يقاتل شياطين واشرار العالم
الامام الخامنئي يعلن الحداد في ايران 3 ايام على استشهاد الحاج قاسم سليماني
البنتاغون الامريكي يقر بمسؤوليته عن جريمة اغتيال اللواء سليماني وابو مهدي المهندس في بغداد
البنتاغون: الرئيس الامريكي صادق على عملية استهداف اللواء قاسم سليماني بواسطة طائرات بدون طيار
التلفزيون العراقي: استشهاد مدير علاقات الحشد الشعبي محمد رضا الجابري وعدد من ضيوفه بمحيط مطار بغداد
وزير الدفاع الايراني: سننتقم لدم الشهيد سليماني من جميع الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة
مراسل المنار: المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني سيعقد اجتماعا طارئا بعد قليل
الامام السيد علي الخامنئي يعزي باستشهاد اللواء قاسم سليماني
ظريف: الولايات المتحدة تتحمل تداعيات مغامرتها باغتيال اللواء قاسم سليماني
ممثل الامام الخامنئي في الحرس الثوري الاسلامي: قوة القدس ستقف في الميدان اقوى مما كانت عليه
ممثل الامام الخامنئي في الحرس الثوري الاسلامي: سننتقم لدم اللواء سليماني ومرافقيه المجاهدين
اجتماع طارىء لظريف ومساعديه وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الايرانية لبحث الاعتداء الاميركي
حركة حماس: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة
منذ 43 mins
3 January، 2020
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