مراسل المنار: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعقد بعد قليل اجتماعاً طارئاً – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 06:38
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الحشد الشعبي: استشهاد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد ابو مهدي المهندس
رويترز: الحشد الشعبي يعلن استشهاد 5 من اعضائه و 2 من ضيوفه في الهجوم قرب مطار بغداد
التلفزيون العراقي: استشهاد مدير علاقات الحشد الشعبي محمد رضا الجابري وعدد من ضيوفه بمحيط مطار بغداد
الحشد الشعبي العراقي يتهم واشنطن باغتيال نائب رئيسه واللواء قاسم سليماني
مصادر مطّلعة للمنار: معظم من التقاهم الرئيس المكلّف أبدوا كل التسهيل لولادة الحكومة وتم التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة
المصادر: منسوب التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة مرتفع جدًّا وإذا سارت الأمور على هذه الوتيرة فأيام قليلة تفصل عن ولادة الحكومة
الجيش اللبناني يفتح كل طرق البقاع الأوسط بدءاً من مستديرة زحلة وصولاً إلى سعدنايل وتعلبايا والمرج وقب الياس مكسة وجديتا
وزارة العدل اللبنانية تعلن أنها تسلمت "النشرة الحمراء" الخاصة بملف كارلوس غصن من الإنتربول الدولي
الأرصاد الجوية: منخفض جوي عادي يشهده لبنان مع أمطار متقطعة إلى غزيرة نتيجة كتل هوائية باردة مصدرها شمال أوروبا وروسيا
الأرصاد الجوية: الثلوج مرتقبة خلال الأيام المقبلة على ارتفاع ألف متر وما فوق وانخفاض في درجات الحرارة
تونس: الرئيس المكلف حبيب الجملي يعلن تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين غالبيتهم من الوجوه الجديدة
وزير الحرب الأميركي: نتوقع هجمات جديدة من فصائل "موالية لإيران في العراق وسنجعلهم يندمون عليها"
الحشد الشعبي: انطلاق عملية "شهداء القائم " لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من فلول إرهابيي داعش
وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعلن أن 2 من عناصر التنظيم هاجما مركزاً للشرطة في القوقاز الروسي
إعلام العدو يعلن إطلاق النار على فلسطيني في منطقة غوش عتصيون بذريعة محاولته القيام بعملية طعن
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يقرر طلب الحصانة البرلمانية لمنع الملاحقة القضائية بحقه بتهم الفساد
كيان العدو: المحكمة العليا ترفض البت بطلب محامين منع نتانياهو المتهم بالفساد من الحصول على تفويض لتشكيل الحكومة
بني غانتس: المحكمة العليا اتخذت القرار الصائب لكننا سنخضع نتانياهو للمحاكمة العلنية في الانتخابات وسنفوز
السودان: مقتل 48 شخصاً و167 جريحاً في اشتباكات غرب دارفور بين قبائل من أصول عربية وأخرى إفريقية
الجيش السوداني: 18 قتيلاً بينهم أطفال في تحطم طائرة شحن عسكرية في دارفور غربي البلاد
البرلمان التركي يصادق بأغلبية 325 صوتاً على تفويض الحكومة تقديم دعم عسكري لليبيا يشمل إرسال قوات
الخارجية المصرية تدين إقرار البرلمان التركي مذكرة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وتعتبرها "انتهاكاً للشرعية الدولية"
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال مع أردوغان: أي "تدخل أجنبي سيعقد الوضع في ليبيا"
الرئاسة الجزائرية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد وهي أول حكومة في عهد الرئيس تبون
النظام البحريني يعين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وزيراً للخارجية البحرينية
فرنسا: استمرار إضراب وسائل النقل احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد ليصبح الأطول منذ 30 عاماً في البلاد
مراسل المنار: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعقد بعد قليل اجتماعاً طارئاً
منذ 46 mins
3 January، 2020
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