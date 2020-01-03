البنتاغون: الرئيس الامريكي صادق على عملية استهداف اللواء سليماني بواسطة طائرات بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 06:38

البنتاغون: الرئيس الامريكي صادق على عملية استهداف اللواء سليماني بواسطة طائرات بدون طيار

منذ 1 ساعة 3 January، 2020
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