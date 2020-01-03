مشاهد اولية للحظة استهداف الموكب الذي ضم قائد قوة القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 06:38

مشاهد اولية للحظة استهداف الموكب الذي ضم قائد قوة القدس ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في بغداد

منذ 50 mins 3 January، 2020
العراق - عربي وإقليمي

المصدر: موقع المنار

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