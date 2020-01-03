وسائل إعلام عراقية: استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2020 - 03:44

وسائل إعلام عراقية: استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج ابو مهدي المهندس وقائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني

منذ 22 mins 3 January، 2020
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